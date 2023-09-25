🥳 Зеркала букмекерских контор

Игроки из России начинают привыкать к реальности специфики бизнеса, связанного со ставками. Всех букмекеров, по сути, сейчас можно разделить на 2 категории легальных и нелегальных. К легальным можно отнести букмекеров, у кого есть лицензия и он разрешен в России, а другие недоступны в РФ и найти их можно только через зеркала. В этой статье будет подробно расписано, почему нелегальные заблокированы, как их найти и как с помощью зеркала работать с нелегальным букмекером

👉 Рейтинг офшорных букмекерских компаний

❔По каким причинам букмекера могут заблокировать?

В 2014 году, когда в России законодательная база, относящаяся к игорному бизнесу, была применима только к оффлайн букмекерам и пунктам приема ставок, могли работать все букмекеры и принимать онлайн ставки. Но наше правительство переняло опыт других стран и было принято решение легализовать букмекеров в онлайн пространстве.

Правительство приняло законы, которые описывали и контролировали деятельность букмекеров в онлайне, эти законы сделали абсолютно каждого букмекера в РФ нелегальным, потому что именно тогда ни у кого из них не могло быть соответствующей лицензии. Затем были утверждены критерии и требования, по которой работа букмекерских контор в стране могла быть законной. К таким критериям относились: обязательное наличие лицензии, подключение к системе ЦУПИС, членство в СРО букмекерских контор.

Букмекеры, подходящие под эти требования, приступили к легальной деятельности и могли принимать пари в онлайн формате от россиян. Все, кто не попадали под эти требования — автоматически вносились в категорию запрещенных сайтов в России и стали недоступными для работы. Иными словами, они стали нелегальными. Войти на такие сайты букмекеров через официальный сайт нельзя, поэтому букмекеры нашли выход и зайти на них можно через зеркало основного сайта.

❔ Зеркало основного сайта букмекера. Что это?

Зеркало букмекерской компании — это адрес сайта, отличный от официального, но содержащий копию другого доменного имени.

Если игрок заходит через зеркала, то он ничем не ограничен. Все содержание основного сайта букмекера остается тем же кроме ссылки, ведущей на сайт. Проще говоря, разница только в точке входа. Основной точной по-прежнему будет основной и официальный сайт букмекера, а дополнительными точками будут его зеркала.

Рабочее зеркало — сайт, который содержит идентичную информацию с официального сайта беттера, заблокированного Роскомнадзором. Зеркало имеет отличие только в домене от основной версии сайта. Иногда в зеркале указывается несколько цифр или символов, которых нет в основной версии сайта.

Важно! Когда вы переходите по зеркалу основного сайта обратите внимание на название и адрес зеркала. Если вы заметили, что зеркало не имеет ничего общего с официальным сайтом букмекера и на нем не указано название букмекерской конторы, то найдите другие рабочие зеркала. Иначе ваши персональные данные включая счет букмекера, могут попасть в руки злоумышленника. Колоссальный спрос на зеркальные адреса букмекеров заметны именно в России, так как именно в России есть большое количество беттеров и многие букмекерские конторы запрещены для осуществления онлайн-деятельности. С помощью зеркал букмекерская контора может держать уровень прибыли на ставках на том уровне, который хочет букмекер вне зависимости от того, заблокировал его Роспотребнадзор или нет. Таким образом игроки из России получают доступ к своим личным кабинетам, сайтам и счетам в любое время.

❔ Для чего нужны зеркала букмекерам?

Органы, контролирующие деятельность букмекеров не могут полностью заблокировать сайт, то есть полностью приостановить их работу, они могут лишь ограничить доступ самих игроков к их ресурсам, иными словами, официальный сайт букмекера станет недоступным для входа. Наличие зеркала позволяет обойти запрет такого формата и войти на сайт заблокированного букмекера.

Тем не менее даже зеркала спустя какое-то время могут перестать работать, ведь их регулярно вносят в списки запрещенных сайтов, что провоцирует самих игроков искать новые и актуальные зеркала.

Наш совет: Будьте внимательны при работе с зеркалами и посещении сайтов через них, иногда это бывает небезопасно, т.к. злоумышленники и мошенники создают фишинговые сайты для получения ваших персональных данных и данных о вашем счете у букмекера. Будьте осторожны при посещении зеркал, а если вы заметили, что оставили данные о себе на фишинговом сайте мошенников, то смените пароль на сайте букмекера и обязательно сообщите об инциденте в поддержку букмекерской конторы

❔Где искать рабочие зеркала Букмекерских компаний?

Нелегальным букмекерам выгодно, чтобы их игроки могли посещать сайт и имели запасные точки входа, поэтому они регулярно создают новые зеркала и публикуют их на профильных форумах и на своих сайтах. Чтобы найти рабочее зеркало, выберите БК из списка и следуйте инструкциям, которые описаны ниже.

Для того чтобы найти полный список зеркал букмекера игрок может использовать следующее:

найти профильные группы нужной для игрока букмекерской конторы в социальных сетях

зайти на форумы интересующей игрока БК

посетить официальный сайт БК, изучить его сайт и проверить наличие рабочих зеркал на самом сайте. Также этот запрос можно сделать в поддержку букмекера (для обхода блокировки используйте VPN и TOR-браузер)

если вы зарегистрированный игрок, то вы можете обратиться через рабочую почту БК или по номеру телефона. Чаще всего сразу после блокировки букмекер делает рассылку на почту и телефоны своих клиентов с актуальными адресами зеркал.

Зеркала, как правило, работают недолго. До момента, пока Роскомнадзор не осуществит проверку и не внесет новый домен в реестр запрещенных сайтов. Эта ситуация не критична ни для БК ни для игрока. Регулярные блокировки букмекера могут прекратиться в только в случае, если БК решит приобрести лицензию и работать через ЦУПИС.

Справка. Если блокируется сайт БК, то букмекер уже в процессе написания копии своего официального сайта, чтобы принимать ставки на спорт от своих зарегистрированных игроков.

👉 Рейтинг зеркал букмекерских компаний

❔ Насколько безопасно делать ставки через зеркала офшорных букмекерских компаний?

Нет ничего сложного при использовании сайтов-копий. Процессы заключения пари и весь функционал букмекера абсолютно идентичен официальной версии сайта. Для входа игрок обязательно использует свои данные учетной записи, которые получил при регистрации у букмекера.

Игроки сами решают, какой букмекер им подходит больше всего и с кем сотрудничать с легальными или нелегальными.

Если игрок выбирает работу с нелегальным букмекером, то ему всегда нужно помнить о рисках:

БК не гарантирует конфиденциальность данных об игроке (учетные данные, платежные данные, персональные данные)

Если возникнут проблемы с выплатой по ставкам или другим вопросам, игроку некуда обратиться.

❔Есть ли преимущества у нелегальных букмекеров?

Безусловно глазами игрока нелегальный букмекер имеет свои плюсы:

Вы не платите налог. Если вы играете в официальных БК, налог в РФ будет составлять 13% от вашего выигрыша. Если сумма выплаты более 15 000 руб., то БК автоматически удержит 13% в процессе выплаты. Если сумма менее 15 000 руб., то оплата налога ложится полностью на игрока.

Букмекер предлагает свои дополнительные продукту, например казино или тотализатор. Линия ставок может содержать в себе большое количество событий, как спортивных, так и неспортивных.

Далеко не у каждого букмекера нужно проходить идентификацию. Ее могут запросить, но как правило это бывает не сразу. Отсутствие идентификации дает возможность игроку начать играть или совершать ставки сразу после регистрации.

Можно создать счет не только в рублях, но и в другой валюте.

Со стороны букмекера, перечисленное выше можно отнести к преимуществам для игроков и они могут послужить поводом выбрать именно этот БК.

Кроме игроков, нелегальный букмекер получает

Более широкий территориальных охват. Можно работать по всему миру.

Меньше затрат на налоги, платежи и взносы.

➖ Минусы нелегальных букмекеров

✔️ Постоянная блокировка сайта и его зеркал.

✔️ Это незначительный минус, который можно легко обойти созданием новых зеркал и VPN.

Игроки в нелегальных БК не защищены государством. Именно поэтому решать вопросы при возникновении спорных ситуаций придется самому. Но существуют и инструменты, которые борются с нелегальными букмекерами, подробнее об этом можно почитать в статье “Куда жаловаться на букмекера?” (ПЕРЕМЕННАЯ)

Этот минус также некорректно относить к существенному по причине того, что такой вопрос никак не отличается и с легальными букмекерами.

Как правило, если играть у официального букмекера, то вы вряд ли добьетесь чего-то существенного. В договоре оферты, опубликованного на сайте БК всегда есть пункт, который позволяет БК принимать меры и решение в сторону игрока на свое усмотрение.

Проблема с выводом выигрыша и пополнением счета БК. Здесь имеется в виду привычные способы оплаты для большинства игроков.

Этот минус стал основным для россиян с начала 2021 года, когда центральный банк РФ ужесточил денежную политику в отношении переводов за рубеж. Их цель была пресечь нелегальные ставки в России.

Вначале из способов вывода пропал популярный сервис QIWI, после него ЮMoney, а после начались трудности с выплатами и пополнениями с банковских карт.

Для того чтобы обойти эти проблемы игроки выкручиваются как могут. Отказавшиеся от поддержки указанных платежных способов пополняют счета БК криптовалютой или альтернативными системами пополнения, например MuchBetter, Ecopayz, Money Go и прочими. Другие игроки стараются найти лазейки и обходные пути, чтобы дать им возможность пополнять баланс счета привычными методами для игроков. К примеру, 1xBet сохраняет поддержку банковских карт на пополнение и выплаты выигрышей, правда и там существуют свои нюансы.

Трудности с платежами — по сути главная проблема, заставляющая пользователей отказываться от игры у нелегальных букмекеров.

✍️ Обходы блокировки без использования зеркал

Если игрок не готов постоянно искать в интернете актуальные и рабочие зеркала, то для таких существуют специальные инструменты, которые позволят обойти блокировку БК. Среди таких можно отметить три основных и рабочих инструментов:

☑️ Программы для компьютера и мобильные приложения. Самый удобный вариант, позволяющий обойти блокировку. Если игрок скачает и установит программу БК, то скорее всего оно будет работать, подключаясь к актуальным сайтам и серверам в автоматическом формате. Если устройства игрока на iOs, то есть полезная статья «Лайфхак по установке скрытых приложений зарубежных букмекеров на iOS (iPhone)».

☑️ Использование VPN приложений. VPN-технология позволит наложить на собственный IP-адрес другой, зашифровав трафик. Таким образом доступ к запрещенным ресурсам будет открыт. Вы можете подключаться с помощью VPN к IP интересующей вас страны для подключения к БК. Технология VPN не разрабатывалась, для того чтобы открывать доступ к запрещенным сайтам и обходить блокировки, это всего-навсего следствие принципа их работы. Главная задача, для которой был разработан VPN — шифрование ваших данных и повышение конфиденциальности их обмена в интернете с другими каналами.

☑️VPN расширение для браузера. В целом, они такие же как и в приложениях, разница только в том, что зашифровывается не весь трафик, а только тот, которых идет через браузер игрока. Некоторые расширения можно сразу настроить на автоматическое включения, когда игрок будет находиться на выбранных сайтах.

☑️ Браузер TOR. Это сторонний браузер с дефолтными функциями зашифровки трафика. Он позволит игроку зайти на любой заблокированный сайт. Подробнее о браузере и его установке вы можете узнать на официальном сайте.

❔Стоит ли делать ставки через зеркала нелегальных БК?

Мы подробно описали определение зеркал и методы, которые дадут доступ зайти на сайт БК. Давайте теперь раскроем вопрос, а стоит ли делать ставки через такие БК?

Нелегальные букмекеры заработали репутацию ненадежных азартных контор, за исключением БК с мировым именем и безупречной репутацией. Они стабильно осуществляют вывод средств, имеют популярные методы пополнения и не блокируют аккаунт игрока. С этой стороны они не уступают даже официальным БК.

Если говорить про игру через зеркала, то особой разницы каким именно образом делать ставки нет, играть с основного сайта букмекера через VPN или играть с зеркала. Один маленький риск у зеркала — вероятность попасть на сайты мошенников и оставить на нём свои данные. Как правило их называют фишинговыми.

Фиш-сайты — это сайты, которые внешне очень схожи с официальными. Но цель фишинговых сайтов — введение пользователей в заблуждение, что вы на официальном сайте и получение ваших персональных данных. Посещение фишингового сайта не так страшно, как ввести на нем свои данные, которые потом будут использоваться мошенниками в своих целях.

Фишинговый сайт чаще всего будет статичным, то есть если на официальном сайте букмекеров в разделе Live происходят изменения котировок в онлайн, то на фишинговых не будет изменений коэффициентов.

При написании статьи была цель привести пример фишингового сайта, но нашей команде не удалось найти рабочие фишинговые сайты. Скорее всего в данном бизнесе очень сложно реализовать “поддельный” сайт.

Важно отметить, что пользователи, которые играют у нелегальных БК через зеркала не нарушают законодательство страны. Единственное, за что могут появиться вопросы со стороны органов к игроку — это уплата налогов. Решение этого вопроса довольно банальное, заплатите налоги и избавьтесь от этих проблем 🙂

Лучше ли нелегальные БК чем официальные? Все зависит от Ваших целей. Как правило, все сводится к методам пополнения счету и выплате выигрышей.

Рынок нелегальных БК “встряхнуло” отключение распространенных для них методов пополнения и вывода.

Далеко не у всех нелегальных БК есть возможность пополнить счет в личном кабинете через популярные электронные кошельки в РФ. Пополнение через кредитную или дебетовоую карту тоже может стать проблемой, ведь банк может отклонить международный перевод. Каждый случай уникален для каждого нелегального букмекера.

❔“Оффшорные” и официальные букмекеры России: чем они отличаются?

Если говорить о ставках и законе, то этот вопрос вызывает много внимания. Об этом уже развивают дискуссии на форумах и этот вопрос активно обсуждается в интернете: каждый сайт убеждает в большей надежности именно лицензированных букмекеров в России, обязательно предупреждая о возможных последствиях при работе с нелегальными БК.

Но насколько нелегальный БК ненадежен и насколько это правда? Зависит ли вообще его надежность от документа, который необходим для осуществления его деятельности? Если у букмекера есть лицензия и он сотрудничает с ЦУПИС, то на что это может влиять? Разберем этот вопрос достаточно глубоко и ответим на эти вопросы простым языком, без ухода в юридические дебри законов РФ.

До 2021 года лицензии на осуществления онлайн деятельности и приему ставок не были необходимы: работа в онлайне не регулировалась от слова “совсем”. В начале 2000-х такие букмекеры как “Лига ставок”, “Фонбет”, “Леон”, “Марафон”, “Пари Матч” работали в интернете без каких-либо ограничений и у игроков не возникало вопросов о их надежности. Более того, была возможность играть и делать ставки в иностранных БК, «William Hill», «Pinnacle Sports», «Bwin».

В их адрес у игроков так же не возникало ни вопросов о надежности и недоверия к ним не было.

Безусловно, настолько бесконтрольная деятельность должна быть описана и внесена в соответствующие законы и поправки в текущие. Государство обратило внимание игорный сегмент бизнеса и началось движение.

Космическая прибыль от онлайн ставок, которая идет мимо казны государства — существенный пробел, и его стоит исправлять. Но невозможно просто взять и ввести налог на такую деятельность и прибыль без соответствующей законодательной базы. Так в РФ началось время контроля деятельности букмекерских контор включая их лицензирование.

Само собой, тут начали возникать проблемы и далеко не у Государства.

Играть в официальных БК стало просто невыгодно для игроков. Изначально их конечно же просто обязали платить налог, который БК удерживал при каждом выигрыше. Но стоит отметить, что такой топорный метод вскоре смягчили.

Именно поэтому с официальными БК было мало желающих сотрудничать и делать ставки у них. Как следствие у букмекеров пропала мотивация получать лицензии — стартапы среди БК просто не выдерживали конкуренцию с нелегальными БК, где не было удержаний налогов при выигрышах.

К слову, получение лицензии не давало никаких результатов государству, не смотря на большие ожидания от подобного решения. Желающих получить лицензию не было и тут необходимо было принимать меры.

Меры были приняты в 2012 году — Государство начало процесс блокировки всех букмекеров, не имеющих лицензии. Таким образом у беттера просто не останется альтернативных вариантов, и они будут работать с официальными букмекерами. Невзирая на то, что это может быть невыгодно для самих игроков.

😣 Рынок зачищен при помощи РКН и ФНС

Меры в отношении рынка букмекеров принимались в начале 2012 года и меры были радикальными. Начались блокировки со стороны Роскомнадзора не только компаний, у которых не было лицензий, но и другие ресурсы, ссылающиеся на них. На сторонних площадках могла находится ссылка партнера на букмекера и такой сайт так же попадал в блокировку.

☑️ Такая операция с компаниями без лицензий принесла свои плоды:

На пространстве российского интернета никто открыто не рекламировал оффшорных букмекеров, а все ссылки вели на официальные сайты и лицензированные аналоги

Число официальных букмекеров увеличилось: если в первое время их были единицы, то на сегодняшний день есть порядка 20 легальных БК и с каждым годом их количество растет

Налоги для игроков существенно смягчились. Игроки начали выводить деньги без удержаний налогов с выигрышей со стороны БК

Такие действия, безусловно, повлияли на всех рекламодателей букмекерских компаний. В свою очередь партнеры начали отдавать предпочтение рекламированию именно официальных БК. Это неудивительно, ведь партнер мог быть заблокирован, если он рекламирует оффшорного букмекера.

Это повлияло и на рейтинги. Те компании, которые были надежными еще вчера куда-то делись, а их места в первых строчках рейтинга заняли компании, имеющие лицензию. Такая тенденция по сей день сопровождается статьями на сторонних сайтах о надежной защите при игре у белых БК и опасностями в работе с оффшорными. В целом, ничего удивительного : обычная гонка за большими деньгами и позиция “продвигаем то, что официально и за что выгодно нам самим”.

👌 Изменения в деятельности офшорных букмекерских компаний

Основной вопрос, на который есть простой ответ: изменений нет.

Защита и надежность компаний, у которых не было лицензии не изменилась. Они продолжают выполнять свои обязательства

Игрокам не приносит никакой пользы и выгоды наличие лицензии в их БК. На сегодняшний день случаев, когда лицензия букмекера помогла в решении споров — не зафиксировано и они не известны

Наличие лицензий у букмекеров не дает преимуществ. Даже наоборот, может принести существенные недостатки — например процесс верификации аккаунта, ожиданием выплаты (при крупных суммах), ограниченным функционалом в сравнении с оффшорными БК и их возможностями.

Итог: Казна решила взять под контроль рынок онлайн беттинга с целью собственного пополнения. А тем компаниям кто не принял условия платить дань — запрет на осуществление деятельности. Вот и основная разница между официальными букмекерами и офшорными.

Не стоит боятся оффшорных БК — даже если вы читаете статьи и мнения, убеждающие вас в обратном. Почему?

Официальный букмекер в РФ — тот, для которого не нужно искать зеркал в поисковиках и на сторонних форумах, устанавливать VPN и прочее. На этом все удобства использования заканчиваются, и вы получаете следующую нагрузку:

ограничение событий для ставок

отсутствие свободы в выборе платежных систем для пополнения и получения выигрыша.

длительные выплаты или медленный процесс вывода

неудобства с верификацией аккаунта в личном кабинете

блокировки счетов и урезание коэффициентов никуда не делись.

При всем этом, отдельного внимания к вам как клиенту БК и должного сервиса только от наличия лицензии не будет.

Нелегальный букмекер (не имеющий лицензии) — если компания была надежна до момента введения мер по отношению компаний без лицензий — отличается только спецификой подключения к БК. Необходимо использовать VPN сервисы, приложения или работать через “зеркало” сайта. Не стоит говорить о плохой надежности только по причине того, что его сайт не работает на территории России.

В нелегальных БК, в основном: — шире линия и разнообразие событий (не только спортивных)

— больше возможностей пополнения и выплаты выигрышей

— быстрый процесс получения выплаты

— отсутствие проблем с верификацией аккаунта

Отсутствие лицензии у БК, проще говоря, делает его невыгодным для государства, у которого подход, следующий: “Если вы планируете зарабатывать на наших гражданах — проходите процедуру получения лицензии и платите налоги”.

К слову — не корректно относить онлайн букмекеров к категории “нелегалов”, ведь эти компании могут иметь лицензии в других странах и вести официальную деятельность локально. Применяя такое определение чаще всего имеют в виду “отсутствие разрешения работать” именно в РФ. Сотрудничать с компаниями, у которых вообще нет лицензий, безусловно, нельзя.

❔ Какие преимущества есть у оффшорных БК?

Игроки, которые ставят у оффшорных БК, знают, что букмекеры могут предложить более простой процесс регистрации без верификации аккаунта и бывают случаи, когда в них не нужно предъявлять паспорт.

Еще одним преимуществом будет то, что БК не сотрудничает с ЦУПИС, не платят налоги и поэтому игроки могут не платить налог на выигрыши (13%) с пари. Наличие возможности не платить налоги для игроков и сохранить 100% выигрыша является крайне заманчивой.

В список популярных оффшорных онлайн букмекеров входят следующие компании:

Компании из первой тройки оффшорных БК принимают ставки у всех игроков. Они отличаются широкими линиями на события, большим выбором событий на спорт и более высокими коэффициентами. К минусам можно отнести работу в неофициальном режиме и отсутствие гарантий своевременных выплат. Если будут возникать спорные ситуации, игроку просто некуда будет обратиться за решением проблем. Решать вопросы придется самому и в большинстве случаев — через интернет.

В России доступны официальные сайты иностранных БК и оффшорных компаний. Когда страницы букмекеров блокируются РКН, компании создают новые зеркала. Такие методы букмекеров дают возможность не терять игроков и давать им возможность заключать пари и делать ставки.

💣 Оффшорные БК с фрибетами

Достаточное количество оффшорных БК, у которых есть приветственный фрибет могут являться вполне надежными. К таким можно отнести следующие БК:

Букмекер 1xBet, которая зарегистрирована на острове Кюрасао, открылась еще в 2007 году. Заманчивые программы акций, повышенные коэффициенты на события, одна из лучших линий в превью, достаточно широкая роспись стали основными причинами огромной популярности БУ — все это предлагает 1xBet. Фрибет новому пользователя за регистрацию составляет до 5000 руб. Автоматическое начисление бонуса. Каждый клиент без исключения получает фрибет к своему дню рождения и его можно использовать для бесплатных ставок и игр.

Второй по популярности является компания — Pin-Up. К слову, у них тоже нет идентификации. На территории РФ ее также относят к “нелегальным”. Отличаются дополнительными продуктами, такими как Казино, покер, повышенными коэффициентами и подробной росписью. Бонус за регистрацию составляет от 100% до 125% от депозита игрока. Внести на счет можно до 25000 рублей и привлекает момент автоматического зачисления денег на баланс. Чтобы эти деньги перешли на собственный счёт, на эти средства необходимо сыграть в течении ближайших 30 дней.

Третьими в рейтинге оффшорных БК является компания 1WIN. Букмекер зарегистрирован в Кюрасао, работает с 2018 года и имеет русскоязычную версию сайта. БК дает возможность делать ставку более чем на 15 видов событий на спорт. Фрибет новым пользователям до 50000 рублей. Для того, чтобы отыграть фрибет необходимо их ставить с учетом своих реальных денег на коэффициент от трех. Если пари сыграло, то на личный баланс переводится 5% от суммы бонусного счета.

Букмекер МелБет находится в середине списка оффшорных БК. Зарегистрирована компания в Кюрасао. Для того чтобы получить фрибет можно не пополнять личный счет и вносить депозит. Размер фрибета при регистрации составляет до 9100 рублей. Данный бонус можно использовать для заключения бесплатного пари. Условия отыгрыша изменяются регулярно.

Практически каждый оффшорный букмекер предлагает фрибет при регистрации. Нужно понимать, что условия при которых вы получите бонус могут быть разными и они постоянно меняются. Перед тем как вы получите бонус в БК без верификации обязательно изучите нюансы его отыгрывания, которые также могут быть изменены.

👉Популярные букмекеры, которые не требуют идентификацию вашей личности

Основным минусом, который может испортить настроение к игре в легальных букмекерах РФ может стать необходимость пройти идентификацию. Более того, большинство игроков не желают раскрывать свои персональные данные, делая ставки у букмекеров. Такие игроки будут искать букмекеров, не требующих идентификацию. И самое главное — такие БК существуют.

В 2023 году в игорном он-лайн бизнесе работает много БК, у которых можно играть онлайн и без идентификации. Процедура от регистрации до игры может занять всего несколько минут. Такие компании работают чаще всего по лицензиям, которые выданы за пределами РФ, поэтому в России они являются неофициальными и оффшорными. Даже среди таких компаний есть букмекеры с мировым именем, которых можно считать достаточно надежными.

Как мы собрали таких букмекеров?

Для того чтобы составить рейтинг, мы ориентировались на следующее:

депозит и вывод средств

история букмекера и наличие лицензии

процесс регистрации и идентификации.

Список собирали из иностранных БК, которые ориентированы на граждан из стран СНГ.

Топ 5 букмекеров, не запрашивающих паспорт:

В этот список заслуженно забронировали свои места следующие букмекеры:

Как пройти регистрацию в БК без паспорта?

На примере БК 1хBet можем рассмотреть процесс регистрации.

Зайдите на сайт и нажмите кнопку “Регистрация”

Выберите метод регистрации из четырех доступных.

регистрация в один клик. Выберите ваш регион, валюту. Далее нажмите “Регистрация”. Компания создаст вам логин и пароль.

регистрация по номеру вашего телефона. Вам нужно заполнить номер телефона, валюту счета БК и промокод, если он у вас есть. Затем в телефон приходит код подтверждения (заполните его в предлагаемое поле). После нажмите кнопку “Зарегистрироваться”

По e-mail. Таким методом регистрации вам нужно будет заполнить: регион, страну, город, почту, телефон ФИО, пароль от личного кабинета БК. После заполнений кликните на кнопку “Зарегистрироваться”

Через социальные сети или мессенджеры. Выберите регион и валюту. Далее выберите из доступных мессенджеров удобный для вас. К выбору их пять : ВК, Одноклассники, Яндекс, Telegram, mail.ru

Далее разрешите букмекеру доступ к вашей соц. сети.

Заключать пари можно без подтверждения личности, но при осуществлении вывода средств могут потребоваться личные данные.

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